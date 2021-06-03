"Россети" и "Роснефть" изучат возможность установки зарядок для электрокаров на АЗС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Заместитель генерального директора компании "Россети" Константин Михайлик и вице-президент "Роснефти" по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка Аврил Конрой в рамках "Петербургского международного экономического форума" (ПМЭФ-2021) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития зарядной инфраструктуры для электромобилей, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

"Стороны рассмотрят возможность размещения быстрых зарядных станций для электромобилей на АЗК "Роснефти" в регионах России", - говорится в сообщении.

В настоящее время на АЗС "Роснефти" работают 14 электрозарядных станций в Московской, Тверской и Ленинградской областях, во Владивостоке, Хабаровске и в Краснодарском крае. "Развитие зарядной инфраструктуры на автозаправочных комплексах позволит водителям электромобилей свободно передвигаться по привычным маршрутам, используя развитую сеть АЗС "Роснефть", - добавили в "Россетях".

"Россети" являются одним из ведущих операторов заправочных станций для электромобилей в России. Компания начала развивать сеть электрозарядных станций в 2013 году и сейчас управляет сетью из 263 станций, а к 2025 году их количество вырастет до 1 341. Планируется охватить 30 крупнейших городов и 30 ключевых автомагистралей с тем, чтобы можно было на электромобиле доехать от Мурманска до Сочи и от Красноярска до Калининграда. Компания, в частности, сотрудничает с Volkswagen Group Rus и "Порше Руссланд" в сфере стимулирования развития рынка электротранспорта в России. Планируется совместная работа по созданию мобильных приложений, которые упрощают пользование зарядной инфраструктурой.

Развитие зарядной инфраструктуры в "Россетях" осуществляется в рамках программы цифровой трансформации, которая была принята советом директоров в 2018 году на период до 2030 года. Программа реализуется в дочерних предприятиях, в том числе "Россети Центр", "Россети Центр и Поволжье" и "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и др.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.