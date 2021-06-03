Около 16 тыс. домов в отдаленных селах Ингушетии бесплатно газифицируют

МАГАС, 3 июня. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены провести бесплатную газификацию около 16 тысяч домов, преимущественно в отдаленных селах региона. Завершить реализацию проекта планируется в 2023 году, сообщил ТАСС и. о. министра промышленности региона Магомед Цароев.

"В Ингушетии предварительно определены около 16 тысяч домовладений, которые будут бесплатно подключены к газу в рамках принятого законопроекта. В приоритете будут отдаленные села республики. Уже к концу 2023 года планируется полностью завершить работы по газификации всех населенных пунктов" - сказал Цароев.

По его словам, это позволит избежать самовольного и кустарного подключения к газовым сетям, а также сократит риски для жизни и здоровья людей, связанные с незаконным подключением.

1 июня Государственная Дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о бесплатном для граждан подведении газа к их земельным участкам в газифицированных населенных пунктах. Проект закона одобрен и в Совете Федерации. Бесплатное подключение к газу должно быть завершено до 2023 года на территориях, где это технически возможно. Выполнять его будет единый оператор газификации по принципу "одного окна". Это вдвое сократит сроки подключения к газу.