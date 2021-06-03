"Роснано" планирует осуществить в Арктике проекты в области "зеленой" энергетики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня /ТАСС/. "Роснано" планирует воплотить в жизнь в арктическом регионе проекты в области экологически чистой энергетики, заявил старший управляющий директор управляющей компании "Роснано" Алексей Кожевников в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Сегодня фокус "Роснано" - это инвестиции в технологии, снижающие углеродный след. И регионы Арктической зоны, в первую очередь Мурманская область, для нас станут якорными полигонами для отработки проектов "зеленой" энергетики и низкоуглеродных технологий", - сказал он.

Согласно сообщению пресс-службы "Роснано", компания планирует в Мурманской области развивать пилотный проект по созданию зоны углеродной нейтральности, где будут внедрены технологии, направленные на снижение выбросов парниковых газов в жизненном цикле производства промышленной продукции. Также в углеродно-свободной зоне будут внедряться технологии "зеленой" утилизации ТБО, ВИЭ, электротранспорт и технологии энергоэффективности.

Также в Мурманской области будет реализован пилотный проект "Роснано" по производству и экспорту в страны ЕС водорода, вырабатываемого с использованием ветроэлектростанции.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.