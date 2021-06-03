В Вологде создадут ОЭЗ для развития текстильного и деревообрабатывающего кластеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Стратегическое соглашение между правительством Вологодской области и АФК "Система" в четверг подписали губернатор Олег Кувшинников и председатель Совета директоров корпорации Владимир Евтушенков на Петербургском международном экономическом форуме. Соглашение нацелено на формирование благоприятного экономического климата на территории Вологодской области и привлечение в регион финансовых вложений в рамках создания особой экономической зоны, сообщает пресс-служба правительство Вологодской области.

"Большая, разбросанная географически особая экономическая зона с площадками в Вологде, Вологодском и Сокольском районах будет включать в себя два стратегических направления - развитие текстильного и деревообрабатывающих кластеров, в том числе деревянное домостроение. Инвестором выступает АФК "Система", уже создана рабочая группа, куда входят члены правительства Вологодской области и топ-менеджмент корпорации. Особая экономическая зона будет создана в конце этого года, для этого уже подготовлена и утверждена дорожная карта", - приводит пресс-служба в сообщении слова губернатора Кувшинникова.

Важнейшая часть соглашения - развитие лесопромышленного комплекса. Стороны договорилась о строительстве предприятий по глубокой переработке древесины и выпуску новых видов продукции, также уже сейчас обсуждается вопрос по созданию второй очереди завода по производству CLT-панелей на базе Сокольского ДОКа.

Импульс развития получит и текстильная промышленность региона, которая объединяет в себе пошив специализированной одежды для солдат, врачей, железнодорожников и других работников предприятий. В Вологде планируется создать крупнейший текстильный кластер в стране, который будет заниматься разработкой дизайна и пошивом одежды, а готовые изделия из ситца, хлопка и льна будут продаваться в крупных торговых сетях и на популярных интернет площадках.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.