Эксперты: саммит РФ и США придаст импульс гостиничному бизнесу Женевы на годы вперед

ЖЕНЕВА, 3 июня. /ТАСС/. Российско-американская встреча в верхах в Женеве придаст позитивный импульс гостиничному бизнесу города на многие годы вперед. Такое мнение выразили в четверг в интервью газете Tribune de Geneve местные отельеры и эксперты.

"Саммит выдвинет город в качестве главного места для событий подобного размаха, и рикошетом это отразится на всех проводимых здесь более скромных салонах и конгрессах, имеющих международное значение", - заявил генеральный директор гостиничной сети Manotel Group Поль Мюллер. "Женева обязана своей репутацией такого рода саммитам, на которых будет основываться ее аура в ближайшие 10-15 лет", - добавил он. По словам Мюллера, "выбор места для встречи - это, безусловно, политическое дело, однако тривиальные вопросы, касающиеся гостиничного менеджмента, тоже играют свою роль". "На нашем скромном уровне мы обеспечим, чтобы это работало", - заверил он.

В свою очередь президент Общества отельеров Женевы Жиль Рангон расценил российско-американскую встречу как "исключительный шанс", призвав "не ограничиваться ее немедленными выгодами".

Как отмечается в статье, сейчас гостиницы в городах заполнены лишь на 10-30%. Между тем, по оценке издания, "большая часть официальных делегаций проведет в Женеве как минимум три дня". Кроме того, по словам генерального директора Фонда женевского туризма Адриана Жанье, ожидается прибытие в город около тысячи журналистов.

В этой ситуации саммит "рассматривается местными экономическими кругами как операция по продвижению [бизнеса]", констатировала Tribune de Geneve.

Первый саммит с 2018 года

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве будет первым российско-американским саммитом с июля 2018 года, когда президент РФ встречался в Хельсинки с занимавшим тогда высший государственный пост в США Дональдом Трампом. В Кремле сообщили, что лидеры России и США планируют обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов. 30 мая Байден заявил, что намерен поднять на встрече, в частности, тему нарушений прав человека.