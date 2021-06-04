Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ и встретится с иностранным бизнесом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу примет участие в центральном мероприятии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) - пленарном заседании, где по традиции выступит с речью и ответит на вопросы модератора, тележурналиста Стаса Натанзона.

По видеосвязи в мероприятии примут участие и приглашенные иностранные лидеры - эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц. Они, как и Путин, после выступлений ответят на вопросы ведущего.

Кроме того, как сообщили в Кремле, с видеоприветствием к участникам форума обратятся президенты Аргентины и Бразилии Альберто Фернандес и Жаир Болсонару.

Гибридный формат

В этом году из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса программа мероприятий главы государства в рамках форума заметно урезана. В прежние годы Путин в дни ПМЭФ проводил ряд двусторонних, в том числе международных, и многосторонних встреч не только на площадке форума, но и в Константиновском дворце в Стрельне. В этот раз на площадке "Экспофорума" в очном формате Путин участвует только в "пленарке". Остальные мероприятия - в режиме видео-конференц-связи. Как отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, работа главы государства в Петербурге в этот раз проходит "в гибридном формате".

Накануне Путин в таком режиме уже принял участие в церемонии подписания ряда инвестиционных соглашений на ПМЭФ. Так, при его виртуальном присутствии были подписаны соглашения по разработке Черногорского платинового месторождения в Красноярском крае с общим объемом инвестиций в 570 млрд рублей, два крупных соглашения в области развития туризма в Крыму и др.

В пятницу в онлайн-формате состоятся отдельные встречи Путина с представителями мировых информационных агентств, международного инвестиционного сообщества и крупнейших иностранных компаний. Глава государства традиционно пользуется площадкой ПМЭФ, чтобы обсудить с иностранными бизнесменами их актуальные проблемы и запросы. Такие встречи, как правило, проходят в закрытом для прессы режиме, они не ограничены повесткой, представители иностранных компаний могут поднять любые волнующие их вопросы.

Ожидаемые темы

Путин на пленарном заседании ПМЭФ может представить свое видение перспектив развития России, заявлял накануне Песков. До этого пресс-секретарь говорил, что выступление президента будет посвящено и вопросам социально-экономического развития страны, ее инвестиционной привлекательности.

Сам же глава государства, выступая в четверг на церемонии подписания инвестсоглашений, анонсировал, что затронет и то, как Россия проходит через вызовы, связанные с пандемией коронавируса. По его мнению, России, в том числе благодаря бизнесу, "удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года, и экономика РФ выходит из той сложной ситуации". Он поблагодарил представителей бизнеса за работу и выразил надежду, что в дальнейшем экономика РФ "выйдет на новые рубежи".

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.