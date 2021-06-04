Путин на ПМЭФ пообщается с главами мировых информационных агентств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу по видеосвязи пообщается с представителями мировых информационных агентств. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Мероприятие, организованное агентством ТАСС, состоится в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) уже в седьмой раз. Участники таких встреч, которые до пандемии проходили в Санкт-Петербурге очно, традиционно имеют возможность в свободном режиме, без фиксированной повестки, обсудить с российским лидером актуальные темы внутренней и внешней политики РФ.

Как ранее заявлял сам российский лидер, этот уникальный формат общения с руководством крупнейших международных информационных агентств позволяет ему заявить о своей позиции по вопросам фундаментального характера, которые представляют большой, серьезный интерес.

Участники встречи

В этом году к общению с президентом России приглашены руководители новостных агентств из Австрии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Италии, Катара, Китая, Южной Кореи, США, Турции, Франции и Японии.

Среди них - глава Austria Presse Agentur (APA, Австрия) Клеменс Пиг, руководители британских PA Media Group и Reuters Клайв Маршалл и Майкл Фриденберг, представители американских СМИ - глава агентства Associated Press Гари Пруитт и исполнительный редактор по международной политике агентства Bloomberg Розалинд Мэтисон, глава Deutsche Presse-Agentur (DPA, Германия) Петер Кропш, президент испанского агентства EFE Габриэла Каньяс, руководитель ANSA (Италия) Стефано де Алессандри, гендиректор Катарского информационного агентства (Qatar News Agency - QNA) Юсуф Ибрагим Абдулрахман Аль-Малки, главный редактор китайского информационного агентства "Синьхуа" Хэ Пин, гендиректор агентства Yonhap News (Республика Корея) Чо Сонг Бо, главный редактор японского агентства Kyodo News (Япония) Тору Мидзутани, руководитель AFP (Франция) Фабрис Фрис, главный редактор агентства Anadolu Agency (Турция) Юсуф Озхан и заместитель главы агентства PTI (Press Trust of India, Индия) Приянка Тику.

Россию на встрече будет представлять генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

Некоторые из зарубежных СМИ, например, Киодо, Associated Press, "Синьхуа" и ANSA, участвовали во всех встречах Путина с мировыми агентствами на полях ПМЭФ в предыдущие годы, ряд других - например, Yonhap и Катарское информагентство, будут присутствовать на таком мероприятии впервые. То же самое касается и самих журналистов - среди них есть как постоянные собеседники российского лидера, кто уже по четыре-пять-шесть раз принимал участие в подобных встречах в Санкт-Петербурге, так и те, кому предстоит пообщаться с Путиным впервые.

ПМЭФ-2021

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия проходят также форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.