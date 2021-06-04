Рейтинг состояния инвестклимата в регионах России представят на ПМЭФ-2021

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России состоится в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме.

"Национальный рейтинг является отражением эффективности применения комплекса мер поддержки бизнеса в субъектах РФ. Презентация рейтинга на полях Петербургского международного экономического форума позволяет продемонстрировать лучшие практики регионов по стимулированию бизнес-активности, обменяться опытом по реализации ключевых инвестиционных проектов. Для региональных властей Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата является дополнительным стимулом для создания благоприятных условий для предпринимателей", - отметил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Как сказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, ежегодно у регионов-лидеров растет объем привлеченных инвестиций. "Бизнес идет туда, где создаются для него условия, где региональное руководство открыто к диалогу. В этом есть и заслуга рейтинга, мотивирующего управленческие команды к постоянным изменениям", - подчеркнула она.

ПМЭФ с 2014 года является традиционной площадкой представления результатов. За время существования рейтинг доказал свою эффективность в оценке усилий властей всех уровней по улучшению условий ведения бизнеса, его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

Участники сессии, в рамках которой пройдет презентация, также обсудят программу мероприятий для запуска нового инвестиционного цикла, разработку которой ведет правительство РФ совместно с экспертами рынка. Дискуссия включена в трек "Национальные цели развития: от задач к результатам".

В сессии примут участие первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр экономического развития России Максим Решетников, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, президент "Опоры России" Александр Калинин, председатель "Деловой России" Алексей Репик, а также руководители регионов страны.

Результаты годом ранее

По итогам прошлогоднего рейтинга Москва заняла первое место, на втором - Татарстан, на третьем - Тульская область.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.