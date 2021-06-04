Магаданская область применит дальневосточную концессию для социнфраструктуры

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Магаданская область при поддержке Минвостокразвития и группы ВТБ применит механизм дальневосточной концессии для развития социальной инфраструктуры, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"В ходе работы Петербургского международного экономического форума Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительство Магаданской области и группа ВТБ заключили соглашение о развитии концессионных проектов на территории Магаданской области", - сказано в сообщении.

Подписи под документом поставили глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, губернатор Магаданской области Сергей Носов и президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. Соглашение направлено на расширение сотрудничества банка и правительства региона в части финансирования, создания и последующей эксплуатации объектов образования и здравоохранения, отвечающим современным требованиям, с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Совокупная стоимость объектов концессии составит около 20 млрд рублей. В министерстве рассказали, что предварительный перечень запланированных к строительству объектов вошли новая школа, детский сад, хирургический корпус, многопрофильный центр реабилитации, новое здание инфекционной больницы, спортивно-оздоровительные комплексы. В пресс-службе добавили, что соответствующие проекты, прошедшие отбор в рамках программы, будут реализованы с использованием механизма дальневосточной концессии, который предполагает получение концедентом (правительством Магаданской области) после ввода объектов в эксплуатацию субсидии по линии Минвостокразвития для компенсации концессионеру части капитальных затрат, понесенных на этапе строительства.

"Важно, что проекты, стартующие в Магаданской области в рамках "дальневосточной концессии", имеют социальную направленность. Всего до конца 2024 года с помощью этого механизма государственно-частного партнерства мы планируем мобилизовать на развитие инженерной и социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке и в Арктике до 500 млрд рублей", - цитирует пресс-служба Чекункова.

Костин в свою очередь отметил, что для группы ВТБ участие в строительстве образовательных и медицинских объектов Магаданской области является социально значимой задачей, это первый концессионный проект группы, реализуемый в отношении социальных объектов на Дальнем Востоке на принципах ГЧП.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.