JBS полностью восстановила работу всех своих предприятий после кибератаки

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. Мясоперерабатывающая компания JBS в полном объеме восстановила работу всех своих предприятий после кибератаки. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте компании.

В документе подчеркивается, что компания "в полном объеме возобновила работу всех своих предприятий по всему миру после устранения последствий кибератаки 30 мая". Глава JBS Андре Ногейра отметил, что "быстро восстановить деятельность" заводов удалось за счет "целеустремленной работы" экспертов в области интернет-технологий и кибербезопасности.

"Преступники не получили доступ к нашим ключевым системам, что в значительной мере сгладило негативные последствия, - указал он. - К счастью, сегодня все наши предприятия во всем мире работают в штатном режиме, и мы нацелены на то, чтобы выполнять свои обязанности по производству безопасных продуктов высокого качества". В компании отметили, что злоумышленники не получили доступ к личным данным клиентов, поставщиков или сотрудников JBS.

В заявлении отмечается, что сразу после кибератаки компания "уведомила об инциденте федеральные власти и задействовала инструменты киберзащиты". "Мы бы хотели поблагодарить Белый дом, Министерство сельского хозяйства США и ФБР за их поддержку в быстром решении данной проблемы", - отметил руководитель компании.

JBS ранее сообщила, что в воскресенье компьютерные сети ее подразделений в Северной Америке и Австралии подверглись кибератаке. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация, находящаяся, вероятно, в России. Администрация США утверждает, что контактирует с российскими властями по вопросу хакерской атаки. Расследованием инцидента занимается ФБР.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что РФ оперативно рассмотрит обращения американской стороны в связи с хакерской атакой на предприятия JBS, если такие обращения поступят. Он также отметил, что Москва не обладает данными об организаторах кибератаки на JBS.