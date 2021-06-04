Министры финансов G7 обсудят в Лондоне налогообложение глобальных цифровых корпораций

ЛОНДОН, 4 июня. /ТАСС/. Министры финансов стран Группы семи (G7) обсудят в пятницу вопросы налогообложения транснациональных цифровых корпораций и восстановление экономик после пандемии COVID-19. Как сообщило агентство PA, в рамках двухдневной встречи в Лондоне главы профильных ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии также рассмотрят финансовые механизмы, которые стоит задействовать при борьбе с изменением климата.

"G7 - это чрезвычайно важное объединение, и для меня честь приветствовать в Лондоне своих коллег в условиях воссозданной атмосферы многостороннего сотрудничества. Еще до председательства в G7 Великобритания предельно ясно декларировала свои приоритеты: защита рабочих мест, "зеленое" и глобальное восстановление экономики и поддержка наиболее уязвимых стран", - заявил министр финансов Соединенного Королевства Риши Сунак в преддверии мероприятия.

Он отметил, что одно из центральных мест в повестке дня встречи будет занимать тема введения глобального корпоративного налога. "Достижение глобального соглашения о цифровом налогообложении - ключевое направление работы в этом году. Мы хотим, чтобы компании платили правильный налог в правильном месте. Я надеюсь, что мы сможем заключить честную сделку с нашими партнерами", - сказал глава британского Минфина.

Сунак добавил, что стороны готовы работать в тесной связке друг с другом, чтобы "ответить на самые сложные экономические вызовы". "Я полон оптимизма, думаю, что мы придем к конкретным результатам в предстоящий уик-энд. Вместе мы можем добиться реальных изменений и помочь международному сообществу перейти к следующей стадии нашего восстановления [после пандемии]", - указал он.

Глобальный корпоративный налог

20 мая Министерство финансов США предложило установить мировой налог на прибыль корпораций на уровне не менее 15%. При этом изначально администрация главы Белого дома Джо Байдена планировала установить этот налог на уровне 21%, однако впоследствии смягчила позицию. Как утверждали британские СМИ, Вашингтон скорректировал свой подход в связи с тем, что, в частности, в Ирландии, являющейся членом Евросоюза, представители которого также будут присутствовать на встрече G7, корпоративный налог составляет 12,5%, а потому на первом этапе предпочтительнее установить этот сбор на минимально приемлемом уровне.

При этом в правительстве Японии уже проинформировали о готовности продолжать дискуссии по этой теме, чтобы впоследствии поднять налоговую ставку. Лондон, по сообщениям прессы, также заинтересован в установлении более высокого размера данного сбора: в марте Сунак объявил о повышении с 2023 года корпоративного налога с прибыли крупных предприятий с нынешних 19% до 25%.

31 марта агентство Reuters сообщило со ссылкой на черновой вариант коммюнике министров финансов G7, что главы ведомств в итоговом заявлении поддержат усилия Организации экономического сотрудничества и развития по введению глобального корпоративного налога. Ранее министр финансов США Джанет Йеллен выразила мнение, что введение минимальной ставки глобального корпоративного налога позволит устранить налоговую конкуренцию между странами. Она подчеркнула, что действующее законодательство ставит США в невыгодное положение, поскольку побуждает американские компании переносить за рубеж производство и инвестиции в стремлении избежать высокого налогообложения.

Американское министерство также указало, что сейчас, когда мировой налог на корпорации на практике установлен на нулевом уровне, происходит снижение национальных корпоративных налогов. Это подрывает возможности США и других стран увеличивать доходы, необходимые для осуществления критически важных инвестиций.