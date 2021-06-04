В РЖД заявили, что растущие объемы поставок "Колмара" учли в программах развития компании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Планируемый рост поставок с предприятий угледобывающей компании "Колмар" в Якутии учтен в планах по развитию Восточного полигона РЖД, рассказала в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) председатель совета директоров компании Анна Цивилева.

"Колмар" является якорным резидентом территории опережающего развития "Южная Якутия", владеет Инаглинским и Денисовским горно-обогатительными комплексами в Нерюнгринском районе. Балансовые запасы компании превышают 1 млрд тонн угля.

"На данном этапе те объемы, которые мы производим, удовлетворены провозными мощностями, но стоит остро вопрос: а через два года, когда мы окончательно уже запустим свои мощности и вырастут мощности наших партнеров, вот тогда как это будет? Поэтому мы сейчас находимся в постоянном контакте с коллегами РЖД. Наши объемы учтены в планах по развитию Восточного полигона", - рассказала Цивилева.

Она отметила, что, в частности, предусмотрено строительство внешнего подъездного железнодорожного пути необщего пользования до станции Инаглинская-2 протяженностью 6,5 км. "Планируемый объем перевозки угля - 11,5 млн тонн угля в год", - уточнила собеседница агентства.

Модернизация Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей входит в долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года, которую правительство РФ утвердило в марте 2019 года. Среди ее основных задач повышение транспортной мобильности, расширение сети высокоскоростных магистралей, развитие скоростного движения и инфраструктуры, обновление парка подвижного состава.

Программа по охране окружающей среды

Кроме того, "Колмар" разработала комплексную программу по охране окружающей среды до 2023 года, сообщила Цивилева.

"Для реализации экологической политики в компании разработана комплексная программа по охране окружающей среды на среднесрочный период до 2023 года. Программа включает в себя мероприятия по охране окружающей среды в части охраны атмосферного воздуха, водных ресурсов, в области обращения с отходами, земельных и лесных ресурсов, охране недр", - сказала Цивилева.

По ее словам, на экологические мероприятия в 2020 году компания "Колмар" направила 1,3 млрд рублей, а в 2021 году увеличит эту сумму до 2,2 млрд рублей. Компания, в частности, переходит на подземный способ добычи угля в Якутии, строительство фабрик полного замкнутого цикла. "Вода, которая работает на фабрике, не выходит в открытые источники, очищается и снова запускается на этот замкнутый цикл производства. Это строительство шламоотстойников, очистных сооружений, а также использование технологий для закрытой перевалки угля в собственном порту. Перевалка идет в закрытых контейнерах, складах, которые минимизируют, по крайней мере, пыление во время перевалки", - рассказала Цивилева.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.