Первая технологическая линия Амурского ГПЗ заработает в июне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Первая технологическая линия Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) в Амурской области будет запущена на следующей неделе, в среду. Об этом в пятницу сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор региона Василий Орлов.

"9 июня начнет работу первая технологическая линия Амурского газоперерабатывающего завода", - сказал Орлов.

Строительство Амурского ГПЗ - один из крупнейших инфраструктурных проектов "Газпрома" на Дальнем Востоке России. На заводе будет перерабатываться многокомпонентный природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, поступающий по газопроводу "Сила Сибири". Проектная мощность завода составит 42 млрд кубометров газа в год. ГПЗ будет включать крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн кубометров в год. Завод будет состоять из шести технологических линий.

По данным пресс-службы ООО "Газпром переработка Благовещенск", в мае общий прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ составил 76,5%. Выход Амурского ГПЗ на проектную мощность - шесть технологических линий, включая три установки сжижения гелия - запланирован на январь 2025 года.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.