Аксенов: ситуация с водой не помешает Крыму принять рекордные 10 млн туристов в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Ситуация с водоснабжением, которая сложилась в Крыму в межсезонье 2020-2021 годов, не скажется на туристическом потоке на курорты республики в текущем сезоне. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Я думаю, что нет, мы этот сезон уже пройдем в текущем режиме", - ответил он на вопрос о том, не помешает ли ситуация с водоснабжением принять в регионе рекордное число туристов. - "10 млн Крым способен принять в этом году. Даже по билетам это уже видим: аэропорт Симферополь должен принять более 6 млн пассажиров (также большое число туристов приезжают автомобильным и железнодорожным транспортом - прим. ТАСС)."

В следующем году, добавил он, ситуация станет более благоприятной, так как будут реализованы все основные мероприятия плана по обеспечению стабильного водоснабжения полуострова.

Однако, по словам главы Крыма, остаются другие важные факторы, которые могут влиять на турпоток в Крым. "Качество обслуживания, наверное, главный вопрос, подготовка персонала для работы в гостиницах-отелях - наверное, это самая большая головная боль. Все остальное можно преодолеть", - уверен он.

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек.

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Из-за засухи последних лет водохранилища обмелели, и сейчас ряд населенных пунктов Крыма получает воду по графику.