Аксенов заявил, что в Крым для участия в ЯМЭФ пригласят представителей 60 стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Представителям 60 стран будут направлены приглашения на Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который пройдет в Крыму в ноябре этого года, сообщил глава региона Сергей Аксенов ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Есть клубы "Друзей Крыма", которые созданы иностранцами, - они практически все приедут. Приглашения будут направлены более чем в 60 стран представителям, но в общем посмотрим - у них же тоже ограничения в ряде европейских стран, в Азии. Посмотрим, кто сможет - приедет. Возможно, некоторые подтвердят участие в режиме онлайн, в режиме видео-конференц-связи", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что дата проведения форума уже окончательно утверждена - 4-6 ноября. "В теории, понятно, все может быть. Но надеюсь, что переноса не будет - не будет ни третьих волн пандемии, ни чего-то еще. Меры предосторожности, которые сейчас предпринимаются, на мой взгляд, исчерпывающий дают результат", - добавил собеседник.

ЯМЭФ проходит в Крыму с 2015 года, традиционно - в апреле. В 2019 году в форуме приняли участие более 4,5 тыс. человек, включая 807 иностранных делегатов, тогда было подписано 102 соглашения на общую сумму 215 млрд рублей. В 2020 году мероприятие не состоялось из-за пандемии. В этом году, из-за сложившейся ситуации с коронавирусом, форум пройдет позднее обычных сроков - с 4 по 6 ноября 2021 года.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и западные страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крым зарубежных гостей и представителей компаний. Эти страны ввели блокаду на любую позитивную информацию о ситуации на полуострове, препятствуют участию региона на международных мероприятиях за рубежом. Однако многочисленные иностранные делегации приезжают на полуостров, участвуют в форумах, конгрессах, научных конференциях, соревнованиях и спортивных акциях, ведут научную работу с крымскими и севастопольскими учеными, создают и развивают бизнес, поддерживают общественные связи.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.