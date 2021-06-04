"Алроса" примет участие в строительстве газопровода к Накынскому рудному полю в Якутии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Компания "Алроса" примет участие в проекте строительства газопровода к Накынскому рудному полю в Якутии. Соглашение об этом подписано на Петербургском международном экономическом форуме, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия).

"Глава республики Айсен Николаев и генеральный директор АК "Алроса" (ПАО) Сергей Иванов подписали соглашение о сотрудничестве по реализации проекта строительства газопровода-отвода к производственной площадке Накынского рудного поля. <…> Группа "Алроса" заинтересована в переводе своих производственных энергетических объектов на газовое топливо как более экологичное и экономически эффективное", - говорится в сообщении.

По словам Николаева, использование голубого топлива положительно скажется на экологии, позволит в пять раз снизить стоимость энергоснабжения Накынского рудного поля. Для "Алросы" проект - "еще один шаг к достижению углеродной нейтральности бизнеса". Регион, в свою очередь, стремится обеспечить промышленную и экологическую безопасность, рациональное использование энергетического потенциала.

Построить газопровод-отвод планируется в 2021-2024 годах. Общий объем инвестиций составит около 2,5 млрд рублей, в том числе за счет средств "Алросы". В настоящее время подготовлено ТЭО проекта, определяются источники финансирования, готовятся документы на проведение тендера по выбору подрядчика.

Накынское рудное поле расположено в Нюрбинском районе Республики Саха (Якутия), примерно в 280 км от города Мирного. Для освоения расположенных здесь алмазных месторождений в 2000 году был создан Нюрбинский горно-обогатительный комбинат "Алроса". Наиболее крупными производственными объектами ГОКа являются карьеры трубок "Нюрбинская" и "Ботуобинская", а также обогатительная фабрика №16. По итогам 2020 года Нюрбинский ГОК стал крупнейшим по объемам добычи в группе "Алроса": 8,3 млн карат алмазов (27,6% от общей добычи).

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.