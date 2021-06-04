Глава X5 Group: лишь половина из топ-10 ретейлеров останутся на рынке РФ через 10 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Трансформацию рынка ретейла в течение 10 лет переживет лишь половина топ-10 игроков, заявил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума главный исполнительный директор компании Игорь Шехтерман.

"Мы вообще считаем, что, исходя из тех активностей, которые происходят сегодня на рынке со стороны офлайн- и онлайн-игроков, ландшафт ретейла в России через 10 лет поменяется, и из топ-10 игроков офлайна останется половина с теми именами, которые есть, а остальные как-то трансформируются", - сказал он.

По данным аналитического агентства Infoline, доля топ-10 крупнейших торговых сетей FMCG на российском рынке выросла с 33,3% в 2019 г. до 37,4% в 2020 г. (X5, "Магнит", Mercury Retail Group Limited, управляющая сетями "Красное & Белое", "Бристоль" и "Дикси", "Лента", "Ашан", "Метро", "Светофор", "О’Кей", "Монетка" и "Вкусвилл").

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.