X5 Group пока не планирует крупные сделки слияния и поглощения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. X5 Group, управляющая торговыми сетями "Перекресток", "Карусель" и "Пятерочка", пока не планирует крупные сделки слияния и поглощения (M&A), но рассматривает сети в Сибири и на Алтае, сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) главный исполнительный директор компании Игорь Шехтерман.

"Мы постоянно мониторим рынок, смотрим на различные сделки, и 10-15% нашего развития происходит за счет региональных M&A. Мы не планируем пока больших M&A сделок, но смотрим на интересные региональные сети, которые сегодня есть в Сибири, на Алтае, и часть нашего развития будет происходить за счет их частичного поглощения", - сказал он.

По словам Шехтермана, X5 Group позитивно оценивает сделки по слиянию и поглощению в ретейле. Последние сделки на рынке - покупка "Лентой" Billa и "Магнитом" "Дикси" не окажет влияние на X5 Group, подчеркнул он.

"Мы считаем, что консолидация в России продолжится. Почему? Во-первых, на Западе топ-5 крупных ретейлеров занимают 60-80%, а иногда и 90%, у нас же доля небольшая - около 33%. Второе, чем сеть больше, чем лучше у тебя условия, тем более ты эффективен. Все это хорошо для покупателей, потому что это позитивно влияет на цену. Если говорить про влияние на X5 последних крупных M&A-сделок в ретейле, то в моменте мы влияния особого не видим, потому что магазины и "Дикси", и "Биллы" и так расположены около нас, где мы с ними успешно конкурируем", - сообщил он.

По словам CEO X5 Group в вопросе сделок по слиянию и поглощению в регионах компаниям нужно смотреть не только на активности со стороны офлайн-игроков, поскольку достаточно сильно усилилась конкуренция со стороны цифровых игроков.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.