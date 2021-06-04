РКИФ и "Сберинвест" инвестируют 1,6 млрд рублей в Eruditor Group

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) и "Сберинвест" инвестируют 1,6 млрд рублей в холдинговую компанию Eruditor Group, которая владеет ведущим российским сервисом поиска специалистов "Профи" и сервисом по выбору мест и услуг Zoon. Об этом объявлено на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает РКИФ.

Сделка в форме синдицированного венчурного займа с участием нескольких инвесторов реализована впервые на российском рынке. Венчурный заем пользуется интересом у российских технологических компаний и является альтернативным решением для финансирования быстрорастущих бизнесов, пояснили в фонде.

С помощью сервиса "Профи" специалисты могут найти клиентов, а клиенты - профессионалов из различных сфер: репетиторов, мастеров ремонта и красоты, спортивных тренеров и других. В сервисе зарегистрировано более 1,5 млн специалистов по 900 видам услуг.

Zoon - сервис по выбору мест и услуг, который предоставляет потребителям сведения о различных организациях в сфере услуг и помогает продвижению бизнеса компаний. Ежемесячно сайт Zoon посещают 15 млн человек.

Средства, привлеченные у РКИФ и "Сберинвеста", будут направлены на развитие действующих и создание новых продуктов и сервисов, международную экспансию бизнеса на рынки СНГ, Китая, Индии, США, Канады и других стран, также пояснили в фонде.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.