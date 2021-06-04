"Уральские авиалинии" в июне запустят прямые рейсы на Кипр из пяти российских городов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" откроют в июне прямые рейсы в Пафос (о. Кипр) из Екатеринбурга, Самары, Казани, Новосибирска и Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в пятницу.

"Авиакомпания "Уральские авиалинии" открывает новые прямые рейсы на остров Кипр. Рейсы будут выполняться по следующему расписанию: Санкт-Петербург - Пафос с 8 июня по вторникам, Казань - Пафос с 12 июня по субботам, Самара - Пафос с 19 июня по субботам, Новосибирск - Ларнака с 20 июня по воскресеньям, Новосибирск - Пафос с 21 июня по понедельникам, Екатеринбург - Пафос с 22 июня по вторникам", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на Кипр допускаются либо вакцинированные от коронавируса пассажиры, либо пассажиры с отрицательными ПЦР-тестами (первый должен быть сделан за 72 часа до вылета, повторный - по прибытии на остров). Детям до 12 лет тест не требуется. Тесты при возвращении в РФ пока не отменены.

"Уральские авиалинии" обслуживают более 200 маршрутов. Компания эксплуатирует 50 самолетов на условиях операционного лизинга.