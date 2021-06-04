Иван-чай из Вологодской области планируется поставлять в Китай

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Вологодский иван-чай планируется поставлять в Китай, что позволит развернуть его производство в регионе до промышленных масштабов, сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Компания "Май Фудс" [соглашение с которой было заключено регионом на ПМЭФ-2018] решила создать сырьевую базу и выращивать кипрей на территории Вологодской области. Мы выделили им в Междуреченском районе земельные участки, на 70 га с 2019 года ведется промышленная посадка, а на 220 га заложены опытные посадки по семи различным вариантам. Следующим этапом станет строительство предприятия по производству иван-чая, чтобы выйти с ним на зарубежные рынки. Самый крупный рынок сбыта - это Китай. Фитосанитарное заключение от китайской стороны они пока не получили, мы с Минпромторгом и Минсельхозом отрабатываем этот вопрос. Если откроем рынок Китая, то это будет для нас прорыв, будем производить иван-чай в промышленных масштабах", - сказал губернатор.

По его словам, всего в регионе насчитывается два крупных производителя чая. Помимо "Май Фудс" это также местный вологодский производитель, который открывает пункты сбора кипрея по всей области, а пакетирует чай на своем заводе на территории опережающего социально-экономического развития "Череповец".

По одному из соглашений прошлого форума компания "Май Фудс" намеревалась создать в области производство иван-чая с объемом производства в одну тысячу тонн продукции в год, инвестиции оценивались в 265 млн рублей. С июля 2018 года компания выпускает более 20 различных видов чая и напитков на основе иван-чая. Продукция поставляется в крупные федеральные сети, а также крупные региональные сети, более чем 23 тыс. торговых точек от Калининграда до Владивостока. В качестве перспективных рынков для поставок органического иван-чая рассматриваются ЕС, США, Япония, Швейцария, Великобритания, Норвегия.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.