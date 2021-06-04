Власти Хакасии смогли стабилизировать ситуацию с долгами предприятий ЖКХ перед "Россетями"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Властям Хакасии удалось стабилизировать ситуацию с долгами предприятий ЖКХ республики перед компанией "Россети Сибирь". Об этом ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил в пятницу глава республики Валентин Коновалов.

В Хакасии весной 2019 года сложилась кризисная ситуация в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Кроме долгов по зарплате, предприятия ЖКХ имеют долги и перед поставщиками ресурсов. В апреле 2020 года компания планировала ввести ограничения электроснабжения коммунальных предприятий, но после вмешательства полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО), которым тогда был Сергей Меняйло, отказалась от этого. При этом объем задолженности достигал в определенные моменты 1,5 млрд рублей.

"Сегодня мы стабилизировали ситуацию с долгом. Он не растет, но, конечно, составляет приличную сумму - это чуть более 800 млн рублей. При этом половина этого долга - это долги недействующих предприятий-банкротов", - сказал Коновалов, добавив, что долг удается "сдерживать и постепенно снижать".

Он добавил, что власти республики реформировали систему ЖКХ в регионе. "Большие средства вложены в ремонт и решение закоренелых проблем, в частности, по выпадающим доходам ресурсоснабжающих предприятий в сфере ЖКХ в прошлом году мы выплатили практически 1 млрд рублей из республиканского бюджета. На этот год заложили 500 млн рублей. Серьезная работа проведена по росту собираемости платежей как с юридических, так и с физических лиц", - отметил глава региона.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.