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ПМЭФ-2021

АСИ представит свою новую стратегию на 2022-2024 годы осенью 2021 года

По словам главы АСИ Светланы Чупшевой, осенью текущего года стратегию представят Наблюдательному совету АСИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) представит свою новую стратегию на 2022-2024 годы осенью текущего года. Об этом сообщила в интервью ТАСС глава АСИ Светлана Чупшева на Петербургском международном экономическом форуме.

"Сейчас мы формируем стратегию на 2022-2024 годы. <...> Осенью представим ее Наблюдательному совету АСИ", - сказала она.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

Теги
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