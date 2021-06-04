Генпрокурор призвал бизнес быть социально активным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Доверие между властью и бизнесом должно быть взаимным, предпринимателям во всех случаях стоит проявлять социальную активность. Такое мнение высказал в пятницу генеральный прокурор России Игорь Краснов на панельной сессии "Доверие к национальной юрисдикции как фактор развития экономики и защиты бизнеса" Петербургского международного экономического форума.

"По моему твердому убеждению, бизнесу во всех случаях необходимо демонстрировать уважение к закону и гражданам, проявлять социальную активность. Такой бизнес мы готовы и обязательно будем защищать", - сказал Краснов.

Он подчеркнул, что доверие прежде всего предполагает взаимность. "Доверие бизнеса к власти и наоборот - две неразрывные вещи. В данном контексте скажу, что в ходе надзорной деятельности мы нередко наблюдаем ничем необоснованное и резкое повышение цен на продовольствие, стоимость авиабилетов, продукты туристической отрасли и другие услуги, то есть действия, которые фактически идут в разрез интересам людей", - пояснил Краснов.

Краснов попросил предпринимателей не стесняться и сообщать прокурорам о своих нарушенных правах. "Сегодня доступно множество каналов обратной связи, поэтому призываю всех субъектов предпринимательства не стесняться и сообщать нам о нарушении прав с целью оперативного принятия мер прокурорского реагирования", - сказал Краснов.

Он заверил, что прокуроры всегда открыты для прямого диалога с предпринимательским сообществом, заинтересованы в нем.