McDonald's планирует открыть более 80 новых предприятий в России в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. McDonald's планирует открыть 82 предприятия быстрого обслуживания по всей России до конца 2021 года, а также инвестировать в российскую экономику около 10 млрд рублей. Об этом сообщил в пятницу генеральный директор McDonald's в России Марк Карена на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Россия давно стала для McDonald's стратегически важным рынком, в 2021 году планируем открыть 82 предприятия по всей России, в том числе ожидается расширение сети на Дальнем Востоке. Также McDonald's расширит штат, наняв до конца года до 6 тыс. новых сотрудников", — сказал Карена.

Он уточнил, что компания инвестирует в российскую экономику больше других сетей быстрого обслуживания и отчисляет большую долю налогов всего сегмента QSR. "По нашим расчетам, до конца года мы перечислим в российский бюджет до 24 млрд рублей налогов", — добавил генеральный директор McDonald's в России.

В рамках ПМЭФ McDonald's уже успел подписать соглашения с пятью регионами России: Калужской и Новгородской областями, Санкт-Петербургом, Москвой и Московской областью. Они предусматривают открытие новых предприятий, создание новых рабочих мест, развитие связей с местными поставщиками и внедрение практик по раздельному сбору и переработке мусора.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.