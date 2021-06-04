"Россети", Росатом и "Камаз" займутся развитием электротранспорта в РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Электросетевая компания "Россети", госкорпорация "Росатом" и автопроизводитель "Камаз" договорились о сотрудничестве в области расширения применения электротранспорта в России. Соответствующее трехстороннее соглашение подписано в ходе Петербургского международного экономического форума.

Документ даст старт реализации совместного проекта по разработке комплексного решения для российских городов в области электротранспорта, зарядной инфраструктуры и ее сервисному обслуживанию. Кроме того, проект позволит расширить применение экологически чистого транспорта в стране и снизить негативное воздействие автомобилей на окружающую среду.

"Экологически чистый транспорт играет важную роль в создании комфортной для жизни городской среды. Для "Россетей" это новые задачи и возможности, связанные с развитием зарядной инфраструктуры. Мы активно сотрудничаем с Москвой, только за 2020 год открыли в столице более 50 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов. Рассчитываем, что подписанное сегодня соглашение с лидерами в производстве электротранспорта и его комплектующих позволит масштабировать этот опыт", - сказал заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО "Россети" Константин Михайлик на церемонии подписания.

Для координации работы участниками будет создана специальная проектная группа. Со стороны Росатома за реализацию задачи будет отвечать разработчик и производитель российских аккумуляторных батарей для электротранспорта - ООО "Рэнера" (предприятие ТВЭЛ).

В свою очередь, первый замглавы, директор блока по развитию и международному бизнесу Росатома Кирилл Комаров подчеркнул, что подписание соглашения является важным шагом для развития национальной отрасли электротранспорта в России.

"Производство транспорта на электротяге широкого модельного ряда является одним из стратегических направлений развития компании, и мы рады объединить усилия с технологическими лидерами", - добавил генеральный директор "Камаза" Сергей Когогин.

"Россети" являются одним из ведущих операторов заправочных станций для электромобилей в России. Компания начала развивать сеть электрозарядных станций в 2013 году и сейчас управляет сетью из 263 станций, а к 2025 году их количество вырастет до 1 341. Планируется охватить 30 крупнейших городов и 30 ключевых автомагистралей, чтобы можно было на электромобиле доехать от Мурманска до Сочи и от Красноярска до Калининграда.

Компания, в частности, сотрудничает с Volkswagen Group Rus и с "Порше Руссланд" в сфере стимулирования развития рынка электротранспорта в России. Планируется совместная работа по созданию мобильных приложений, которые упрощают пользование зарядной инфраструктурой.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.