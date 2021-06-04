Новак заявил об отсутствии необходимости в корректировке демпфера на топливо

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Корректировка формулы демпфирующего механизма на топливо в настоящий момент не требуется, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью РБК в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Нет, на сегодняшний день необходимости пересмотра нет, потому что буквально в этому году были уже согласованы изменения и одобрены правительством по поводу корректировки верхней планки демпфера", - сказал он.

Скорректированный демпфирующий механизм на топливо начал действовать в России с 1 мая.

Решение скорректировать демпфер было принято из-за соотношения курса рубля и растущих цен на нефть. Так, индикативная цена бензина в формуле демпфера снижена с 1 мая на 4 тыс. рублей по сравнению с действовавшей ставкой, с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года - на 2,7 тыс. рублей за тонну по сравнению с установленной сейчас в Налоговом кодексе. С 1 января 2023 года будет проводиться индексация индикативной цены бензина на 3%.

Кроме того, планируется снизить с 5% до 3% ежегодную индексацию базовых цен для расчета демпфера по дизельному топливу - начиная с 1 января 2022 года.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.