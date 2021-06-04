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ПМЭФ-2021

"Билайн" и Mastercard будут развивать цифровые финансовые сервисы и технологии

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет продвижение банковских карт партнеров сторон в рамках программы Mastercard Digital First

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. "Вымпелком" (бренд "Билайн") и компания с ограниченной ответственностью "Мастеркард Европа" объявили о стратегическом партнерстве, которое предусматривает совместное развитие и использование цифровых финансовых сервисов и технологий. Об этом сообщила пресс-служба "Билайна".

Соответствующий меморандум подписали исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса "Вымпелкома" Джордж Хелд и глава Mastercard в России Алексей Малиновский на Петербургском международном экономическом форуме. Стороны также подтвердили свои намерения о сотрудничестве с использованием Mobile ID.

В рамках соглашения стороны намерены развивать финансовые технологии, продукты и сервисы, реализуемые "Вымпелком" и Mastercard, а также их партнеров. Одним из ключевых направлений сотрудничества станет продвижение банковских карт партнеров сторон в рамках программы Mastercard Digital First ("прежде всего цифра") c использованием технологической платформы лояльности Mastercard "Pay&Get".

В дополнение к программе Digital First Mastercard и "Вымпелком" будут развивать сотрудничество в сфере использования цифровых технологий по другим направлениям финансовых услуг, включая внедрение технологии токенизации MDES for Merchants для улучшения клиентского опыта, конверсии и защищенности онлайн-платежей, сотрудничество в области технологий денежных переводов при участии партнеров сторон, интернета вещей, носимых устройств с NFC.

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ПМЭФ-2021
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