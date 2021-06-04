МГУ и ВЭБ.РФ будут совместно развивать инновационный центр "Воробьевы горы"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и ВЭБ.РФ договорились о сотрудничестве в развитии инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Воробьевы горы". Соглашение было заключено в пятницу на площадке Петербургского международного экономического форума, сообщила пресс-служба вуза.

Документ подписали ректор Виктор Садовничий и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

"Соглашение нацелено на установление долгосрочного сотрудничества в области инновационной научно-технологической, исследовательской, экспертной и образовательной деятельности в рамках реализации проекта по созданию инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы", - говорится в сообщении.

Инновационный научно-технологический центр МГУ "Воробьевы горы" был создан в 2019 году. В границы территории центра включены три земельных участка общей площадью 17,57 га. Основная идея его создания - формирование на новой территории вуза инновационной экосистемы мирового уровня для реализации приоритетов научно-технологического развития России, повышения инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок, а также коммерциализации их результатов.

"Надеюсь, что сотрудничество с ВЭБ.РФ позволит организовать в контуре долины постоянно действующую платформу поддержки стартапов, инновационно ориентированного малого и среднего бизнеса. Уверен, что приход такого якорного партнера, как ВЭБ.РФ, позволит решить по сути главную для любого инновационного центра задачу "туннелирования инноваций", обеспечения прохождения микрочастицы перспективной и технически реализуемой идеи через барьер не всегда готовой сразу принять ее среды", - приводит пресс-служба вуза слова ректора МГУ Виктора Садовничего.

Совместная работа

Ключевая особенность центра "Воробьевы горы" - взаимодействие университета с промышленными предприятиями, что обеспечивает передачу знаний в реальный сектор экономики через реализацию совместных исследовательских проектов.

"Ценность знаний в современном мире многократно возросла. МГУ - один из ведущих мировых научно-образовательных центров. Создание системы поддержки, внедрения и масштабирования инноваций - один из ключевых приоритетов ВЭБ.РФ. Важная роль в этой большой совместной работе бизнеса и власти - за высшей школой. Уверен, сегодня мы делаем важный шаг в развитие будущей экономики России, создавать которую предстоит сегодняшним студентам и аспирантам", - считает председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, чьи слова приводятся в сообщении.