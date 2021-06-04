Украина сократила темпы закачки газа в хранилища в четыре раза

КИЕВ, 4 июня. /ТАСС/. Украина сократила в мае темпы закачки природного газа в свои подземные хранилища (ПХГ) к новому отопительному сезону вчетверо по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщила в пятницу компания-оператор ПХГ страны "Укртрансгаз" (входит структуру "Нафтогаза Украины").

"В течение мая 2021 года в подземные хранилища Украины поступило 0,33 млрд куб. м природного газа. Это в четыре раза меньше по сравнению с маем 2020 года", - говорится в сообщении.

Как пояснил врио главы "Укртрансгаза" Сергей Перелома, закачка газа происходит в таком темпе, поскольку трейдеры выжидают снижение цен на газ. "В мае цены на газ достигли рекордных показателей, и газовые трейдеры "держат паузу" в ожидании лучших ценовых предложений для создания запасов", - сказал он.

В компании сообщили, что по состоянию на начало июня в ПХГ страны находилось 15,5 млрд куб. м газа, что на 13% меньше, чем годом ранее. При этом нерезидентам принадлежит 4,4 млрд куб. м газа, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее.

"Укртрансгаз" - компания с государственной формой собственности, входит в состав группы "Нафтогаз", обеспечивает деятельность украинских подземных хранилищ газа, а также осуществляет работы по модернизации и строительству магистральных газопроводов и объектов на них. Компания владеет 12 ПХГ, однако одно из них - Вергунское - расположено на неподконтрольной правительству Киева территории Донецкой области. Общая вместимость ПХГ страны составляет 31 млрд кубометров.