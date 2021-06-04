"Единая Россия" предложила регионам подготовить адресную базу для социальной газификации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. "Единая Россия" предложила главам субъектов РФ подготовить адресную базу домов для обеспечения социальной газификации - их бесплатного подключения к газу. Об этом сообщил в пятницу секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на стратегической сессии "Инфраструктурные проекты в регионах - драйвер роста", которая проходит в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он напомнил, что это направление в руководстве партии курирует врио замсекретаря генсовета Дмитрий Кобылкин. "Прошу в тесном взаимодействии с ним составить адресную базу домов, которые будут подключаться. Важно не просто дойти до границ земельного участка, важно дойти до каждого дома", - подчеркнул Турчак. Он также отметил, что отдельную помощь необходимо оказать "социально незащищенным категориям граждан - ветеранам, пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям, чтобы никто из них не остался неохваченным [программой]".

"По нашим оценкам, новая социальная модель уже в ближайшее время позволит догазифицировать до 2 млн домовладений", - напомнил секретарь генсовета единороссов.

2 июня Совет Федерации одобрил разработанный "Единой Россией" закон о бесплатном подключении населения к газу за счет надбавок к тарифам на транспортировку газа. Документ вводит единого оператора газификации, им станет собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ), то есть "Газпром" и его компании. Единый оператор и региональные операторы станут центром ответственности за газификацию регионов. Ранее заместитель председателя правительства РФ Александр Новак сообщал, что программа ускоренной догазификации на 2021-2022 годы коснется порядка 2 млн домовладений.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где на 1 января 2020 года проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителей не превышает 200 м, а объем потребления газа не более 7 кубометров газа в час.

ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году - "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.