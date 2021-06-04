РФПИ и бельгийская La Lorraine Bakery Group инвестируют в выпуск продуктов питания в РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и один из крупнейших в Европе производителей хлебобулочных изделий - бельгийская группа La Lorraine Bakery Group (LLBG) - объявляют о партнерстве для совместной реализации проектов в сфере производства хлебобулочной продукции и ее поставок на территории России. Объявление состоялось на полях Петербургского международного экономического форума, говорится в сообщении фонда.

Сотрудничество сторон предусматривает инвестиции в La Lorraine Russia - дочернюю структуру LLBG в России. Партнерство РФПИ и LLBG позволит обеспечить локализацию и значительное увеличение объемов производства продукции компании. Уже 7 июня начнется строительство нового предприятия в Калужской области, также пояснили в РФПИ.

При этом стратегия LLBG направлена на расширение бизнеса и увеличение доли на российском рынке с общим объемом первоначальных инвестиций почти в €50 млн.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.