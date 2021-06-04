Вильнюсский аэропорт сообщил об отмене рейса "Аэрофлота" из Москвы

ВИЛЬНЮС, 4 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" продлила отмену находящегося в регулярном расписании рейса из Москвы в столицу Литвы, заявил в пятницу журналистам представитель Вильнюсского международного аэропорта Тадас Василяускас.

"Нам поступило уведомление об отмене рейса из Москвы на этой неделе, а также на следующей неделе. О причинах такого решения "Аэрофлота" нам неизвестно", - сказал он. Рейс по маршруту Москва - Вильнюс - Москва был отменен 28 мая.

Регулярное пассажирское авиасообщение между столицами России и Литвы осуществляется раз в неделю. По пятницам борт "Аэрофлота" прибывает в Вильнюс и в тот же день вылетает в обратном направлении.