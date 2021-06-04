Новак: санкции против газопровода "Ямал - Европа" стали бы "выстрелом в ногу самим себе"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Возможное введение санкций со стороны Запада против газопровода "Ямал - Европа" было бы "выстрелом в ногу самим себе" и поэтому может рассматриваться как маловероятное событие. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24" в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Мне кажется, это будет выстрел в ногу самим себе. Это транзитный газопровод, проходящий по территории Белоруссии, он обеспечивает поставки газа в первую очередь для европейских потребителей. Более 30 млрд кубометров газа ежегодно по этому газопроводу поставляется в Европу, поэтому, на мой взгляд, это просто нецелесообразно. Вряд ли наши коллеги будут такие решения принимать", - сказал он.

Новак подчеркнул, что "Ямал - Европа" является одним из ключевых газопроводов, он должен продолжать функционировать.

24 мая глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб, выступая в парламенте Великобритании, заявил, что Лондон рассмотрит предложение ввести ограничительные меры в отношении трубопроводов "Северный поток - 2" и "Ямал - Европа" после инцидента с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.