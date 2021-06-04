Банк "Хоум кредит" разместил облигации на 4 млрд рублей по ставке 8% годовых

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Банк "Хоум кредит" успешно закрыл книгу заявок биржевых облигаций серии БО-04 общим объемом 4 млрд рублей сроком на пять лет. Процентная ставка купона составила 8% годовых, сообщает в пятницу пресс-служба кредитной организации.

"Банк "Хоум кредит" одним из первых среди частных банков вышел на рынок с пятилетним выпуском облигаций. Размещение состоялось на очень привлекательных условиях со спрэдом к безрисковой кривой всего в 150 б. п. Новый выпуск стал логичным шагом на пути формирования стабильной и долгосрочной пассивной базы, необходимой для поддержания роста бизнеса. Мы благодарим инвесторов за высокий интерес к нашим бумагам", - цитирует пресс-служба председателя правления банка Дмитрия Пешнева-Подольского.

Он уточнил, что в процессе букбилдинга финальная ставка была установлена по нижней границе первоначального диапазона, а в книге заявок присутствуют банки, управляющие компании и частные инвесторы.

"Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Биржевые облигации включены в первый котировальный список Московской биржи. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций ожидаемый кредитный рейтинг еA (RU), рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruА-(EXP)", - отметили в пресс-службе.

Организаторами размещения выступили BCS Global Markets и Совкомбанк.