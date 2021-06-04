Главы регионов СКФО на следующем ПМЭФ представят потенциал Кавказа не едином стенде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 4 июня. /ТАСС/. Руководители регионов Северного Кавказа представят на следующем Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) единый стенд "Большой Кавказ". Об этом ТАСС сообщил на полях форума глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"В этом году стенда у нас нет, но на следующий форум мы планируем. Мы уже договорились с главами регионов Кавказа, что будем делать как "Большая Сибирь", это стенд, который я делал с губернаторами Сибири. Практически всем главам регионов Кавказа понравилось, мы договорись обсудить, как на следующий форум выйти с единым стендом "Большой Кавказ", - сказал Меняйло.

По его словам, участие в стенде интересно каждому кавказскому региону, так как на нем республики будут представлены индивидуально.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.