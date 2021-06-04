Титов: сокращение числа проверок бизнеса не привело к росту инцидентов на объектах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Число проверок бизнеса в 2020 году снизилось в 2,5 раза, при этом количество случаев причинения вреда (аварий, отравлений, травм и др. инцидентов на объектах) поднадзорными субъектами не увеличилось. Об этом в пятницу на сессии "Доверие к национальной юрисдикции как фактор развития экономики и защиты бизнеса" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Это связано, конечно, с мораторием, еще и [с] пандемией - количество проверок феноменально снизилось. В прошлом году количество проверок упало в 2,5 раза. И я хотел бы здесь обратить внимание на то, что количество случаев причинения вреда поднадзорными субъектами (аварий, отравлений, травм, технических инцидентов - прим. ТАСС) - это такой специальный показатель - как раз не увеличилось. О чем это говорит? Что количество проверок, которые проводились до пандемии, было явно избыточным. И количество проверок снизилось, а вреда, реального вреда, не стало больше", - сказал он.

Титов предложил уйти от KPI количества проверок к реальному эффекту от контрольно-надзорной деятельности.

"Мы, как институт уполномоченного, - у нас есть право по закону участия в проверках, и поэтому мы могли бы тоже здесь мониторить эту ситуацию, участвуя прямо в конкретных проверках, и вместе с прокурорами на постоянной связи могли бы реагировать на какие-то нарушения, которые возникают уже в конкретных проверках, которые реализуются", - сказал он.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.