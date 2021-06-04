"Роснано" создаст "зеленую" индустриальную зону в Ульяновской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. "Роснано" и правительство Ульяновской области договорились об организации на территории региона индустриальной зоны со сниженными показателями выбросов парниковых газов. Соответствующее соглашение было заключено в пятницу на площадке Петербургского международного экономического форума, сообщила пресс-служба УК "Роснано".

"В рамках соглашения будет реализован пилотный проект по созданию углеродно-свободной зоны (УСЗ) на территории индустриального парка "Заволжье". В пределах этой территории стороны будут реализовывать комплекс мероприятий по внедрению и применению технологий, направленных на снижение выбросов парниковых газов от промышленного производства. Также в углеродно-свободной зоне будут внедряться технологии "зеленой" утилизации ТБО, ВИЭ, электротранспорт, технологии энергоэффективности и пр.", - говорится в сообщении.

Документ подписали председатель правления УК "Роснано" Сергей Куликов и врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских. Ранее Фонд развития ветроэнергетики, созданный "Роснано" и компанией "Фортум", построил в регионе Ульяновскую ВЭС-2 мощностью 50 МВт. Также здесь локализовано производство композитных лопастей для турбин ВЭУ, которые не имеют аналогов в России.

"Ульяновскую область и "Роснано" связывают давние партнерские отношения. Именно здесь стартовал наш первый проект по ветроэнергетике, который фактически превратил область во флагмана в сфере ВИЭ. Сегодня мы делаем другой важный шаг в этом направлении - создаем пилотную углеродно-нейтральную территорию. Фактически здесь, в этом регионе, мы будем отрабатывать технологии, которые потом будут тиражироваться по всей стране для снижения углеродного следа. В конечном итоге все это приведет к улучшению качества жизни граждан нашей страны и снижению издержек российских экспортеров", - считает председатель правления УК "Роснано" Сергей Куликов, чьи слова приводятся в сообщении.

"Сегодня в отрасли возобновляемых источников энергии на территории Ульяновской области работают свыше десяти компаний, которые в кооперации поставляют компоненты, сырье, оказывают услуги по проектированию, строительству, подготовке кадров. Кроме того, все крупные иностранные инвесторы, открывшие в регионе свои промышленные предприятия, являются мировыми лидерами по внедрению зеленых технологий и активно реализуют "зеленую" политику на своих заводах здесь, в Ульяновске", - цитирует пресс-служба УК "Роснано" губернатора Ульяновской области Алексея Русских.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.