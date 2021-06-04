Чернышенко заявил, что все домохозяйства подключат к интернету раньше 2030 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Цель по подключению к интернету всех российских домовладений будет достигнута раньше 2030 года, сообщил в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Социально значимые объекты уже в этом году будут подключены к интернету, а все домохозяйства - стоит цель до 2030 года, но мы, конечно, это сделаем раньше. Там основная проблема с удаленными и труднодоступными регионами, где низкая плотность населения, куда не приходит коммерческий оператор, и поэтому там, наверно, будет спутниковый интернет", - сказал он.

Кроме того, одной из основных задач остается перевод до конца 2023 года максимального количества госуслуг в электронный формат, подчеркнул вице-премьер. В первую очередь это массовые социально значимые услуги, их необходимо перевести в онлайн-формат до конца 2022 года "Таких услуг у нас 169", - отметил Чернышенко.

В 2020 году в условиях пандемии портал госуслуг стал главным способом взаимодействия человека и государства, напомнил он. "В пиковые моменты сайт выдерживал рекордную нагрузку: обрабатывалось более 7 тыс. запросов пользователей в секунду", - сообщил вице-премьер.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.