Хуснуллин: итоги рейтинга состояния инвестклимата учтут при сокращении барьеров в стройке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах РФ будут учтены при работе по сокращению административных барьеров в строительстве. Об этом сообщил в пятницу журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы на законодательном уровне огромное количество приняли решений, упрощающих условия для бизнеса. Это большая работа с регионами, впереди много чего нужно сделать. Думаю, что итог [рейтинга состояния инвестклимата], подведенный сегодня, даст старт дальнейшей работе. Во всяком случае в своем блоке могу сказать, что мы с [первым вице-премьером РФ] Андреем Рэмовичем [Белоусовым] ставим задачу сократить инвестиционно-строительный цикл на 30%, отменив ненужную регуляторику", - сказал Хуснуллин.

В конце мая премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписано постановление правительства, отменяющее еще около 4 тыс. ограничений в области строительства, которые касаются дублирующих ограничительных мер и использования новых материалов и технологий. При этом в 2020 году около 3 тыс. норм в строительстве стали необязательными.

Москва, Татарстан, Тюменская область возглавили Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ, который презентовали ранее в пятницу на ПМЭФ-2021. Национальный рейтинг оценивает усилия органов власти всех уровней по формированию комфортной среды для бизнеса. Он включает четыре направления оценки: регуляторная среда (процедуры для бизнеса), институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит со 2 по 5 июня. Его тема в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В архитектуре деловой программы запланировано более ста дискуссий. Информационное агентство ТАСС выступает информационным партнером Петербургского международного экономического форума.