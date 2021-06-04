ММК вложит почти 20 млрд рублей в снижение выбросов в атмосферу до конца 2024 года

ЧЕЛЯБИНСК, 4 июня. /ТАСС/. Общий объем финансирования Магнитогорского металлургического комбината (ММК) мероприятий по снижению выбросов в атмосферу в рамках федерального проекта "Чистый воздух" превысит 19,8 млрд рублей до конца 2024 года. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе предприятия.

"Всего в рамках федерального проекта "Чистый воздух" запланирована реализация 11 мероприятий, которые направлены на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Общий объем финансирования до конца 2024 года составит 19,888 млрд рублей. За два года исполнения условий соглашения по федеральному проекту ПАО "ММК" уже выполнило такие мероприятия, как строительство аглофобрики №5, строительство аспирационной системы доменной печи №2 (литейный двор), реконструкция и строительство аспирационной системы доменной печи №1, озеленение Магнитогорска", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что за счет реализации этих мероприятий с 2017 по 2020 год был снижен объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 11% от общего объема выбросов предприятия.

Федеральный проект "Чистый воздух" входит в национальный проект "Экология", утвержденный указом президента РФ Владимира Путина в мае 2018 года. Выполнение мероприятий проекта позволит к 2024 году снизить совокупный объем вредных выбросов в атмосферный воздух в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. Согласно комплексному плану, в Магнитогорске до 2024 года совокупный объем вредных выбросов в атмосферу должен снизиться на 22,9%.

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России.