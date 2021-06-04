Мораторий на проверки позволил малому бизнесу в России сэкономить 300 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Мораторий на проверки малого бизнеса, введенный в период пандемии, позволил предпринимателям сэкономить на штрафах около 300 млрд рублей. Об этом сообщила в пятницу журналистам глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева по итогам подведения Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах.

"Для нашего бизнеса глотком свежего воздуха стал мораторий на проверки малого бизнеса. Мы впервые за пять лет услышали в опросах предпринимателей, что почти на 30% снизилась доля тех, к кому приходили с внеплановыми проверками. По отчетам бизнес-омбудсмена Бориса Титова, это позволило бизнесу сэкономить 300 млрд рублей на штрафах", - отметила она.

Мораторий на проверки введен в качестве одной из мер поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса. Запрет не касается внеплановых проверок, которые проводятся по причине возможного нанесения вреда здоровью, угрозы жизни, возникновения ЧП.

Как сообщалось ранее, Корпорация МСП совместно с Генпрокуратурой с апреля 2020 года добилась отмены порядка 100 результатов проверок компаний малого и среднего бизнеса, проведенных во время моратория на такие действия.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.