Профицит консолидированных бюджетов регионов в январе - мае вырос в 2,9 раза

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Профицит консолидированных бюджетов регионов РФ в январе - мае 2021 года увеличился в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 553 млрд рублей, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

"В целом консолидированные бюджеты исполнены с профицитом 553 млрд рублей (в 2020 году профицит 191 млрд рублей - прим. ТАСС)", - отмечается в материалах.

Доходы регионов РФ в январе - мае увеличились на 17% - до 6,3 трлн рублей.

"Увеличились поступления в сравнении с аналогичным периодом "доковидного" 2019 года: рост доходов составил 16%, рост налоговых и неналоговых доходов - 10%", - говорится в материалах ведомства.

Увеличение доходов позволило обеспечить рост расходов на 10%, общий объем профинансированных расходов составил 5,7 трлн руб. Также отмечается увеличение объемов чистых остатков средств бюджетов с начала года на 42%, до 0,9 трлн руб.

По данным Минфина, исполнение консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации характеризуется положительной динамикой темпов роста доходов и расходов, а также нарастанием положительной динамики поступления "собственных" доходов.