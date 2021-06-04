X5 Group и "Сбербанк" договорились о совместном развитии проектов адресной соцпомощи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. X5 Group, управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", и Сбербанк договорились совместно развивать проекты адресной социальной помощи. Соглашение об этом подписано в рамках Петербургского международного экономического форума главным исполнительным директором X5 Игорем Шехтерманом и председателем правления СберБанка Германом Грефом.

"Стороны намерены развивать долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество, направленное на запуск и масштабирование проектов по адресной соцпомощи, которую субъекты РФ оказывают своим жителям", - говорится в сообщении.

Для реализации соглашения Х5 и Сбербанк договорились "проработать проект предоставления дополнительных скидок в сетях Х5 для нуждающихся категорий, которые получают субсидии государства".

"Пока рано говорить о конкретных программах, определены векторные направления, но мы ожидаем мощный синергический эффект от объединения усилий и компетенций", - отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе подписания соглашения.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.