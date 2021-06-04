"Роснефть" и ТМК договорились о поставке металлопродукции для "Восток ойл"

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. ООО "Восток ойл" (входит в "Роснефть") и "Синарастройкомплект" (дочерняя компания группы "Синара") в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о поставке металлургической продукции для реализации проекта "Восток ойл". Об этом говорится в сообщении "Роснефти".

"Подписанное соглашение позволит обеспечить бесперебойную интегральную поставку металлопродукции, в том числе трубной продукции, металлоконструкций, резервуарного парка, вспомогательных металлоемких элементов, для своевременного проведения строительно-монтажных работ на "Восток ойл", - отмечается в сообщении.

Проект "Восток ойл" на Таймыре включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Добыча углеводородов на проекте "Восток ойл" может начаться в 2024 году и может быть доведена до 100 млн тонн в год уже в начале следующего десятилетия. В конце 2020 года швейцарский нефтетрейдер Trafigura купил 10-процентную долю в проекте.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.