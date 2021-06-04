Глава ТПП призвал сохранить режим "диалога и открытости" между бизнесом и властью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин призвал сохранить режим диалога, открытости во взаимодействии бизнеса и власти. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме.

"Никогда еще в предыдущие годы власть не была такой открытой, такой близкой к бизнесу. Такого постоянного общения, как многие губернаторы сегодня отмечали, практически в круглосуточном режиме с реальным бизнесом никогда не было. Хотелось бы сохранить такой режим диалога, открытости, совместной работы", - отметил Катырин, говоря об итогах 2020 года, когда предпринимательское сообщество столкнулось с последствиями пандемии коронавируса.

Он также отметил скорость принятия решений, в том числе по мерам поддержки бизнеса, на федеральном и региональном уровне. "Никогда до этого не было у нас прецедентов, чтобы с такой скоростью принимались решения", - уточнил он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.