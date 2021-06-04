"Технополис Москва" и ТПП будут сотрудничать в сфере инноваций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис Москва" и Торгово-промышленная палата (ТПП) России договорились содействовать развитию инновационных предприятий столицы. Соответствующее соглашение о сотрудничестве в пятницу на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев и президент ТПП Сергей Катырин.

"Сотрудничество с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации направлено на продвижение общественно значимых проектов, в том числе в инновационной сфере, привлечение инвестиций в наукоемкие проекты, осуществляемые на территории ОЭЗ "Технополис Москва". Совместная работа будет направлена на повышение деловой активности компаний, локализованных на территории особой экономической зоны, координацию действий по научно-техническому развитию, распространение лучших практик по поддержке предпринимательства", - сказал Дегтев на подписании.

Стороны будут участвовать в информационном, аналитическом и организационном обеспечении проводимых мероприятий. Документ также предполагает создание ими совместных рабочих групп из числа специалистов сторон, в том числе представителей работающих в столичной ОЭЗ компаний. Торгово-промышленная палата России будет информировать заинтересованные в локализации производства компании о возможностях и преимуществах расположения на территории особой экономической зоны. Организации также будут обмениваться опытом и информацией для развития инновационных проектов и сферы венчурного финансирования высокотехнологичных проектов в России.

В состав ОЭЗ "Технополис Москва" входят пять площадок общей площадью 223,3 га. Одна из них находится в Печатниках, еще четыре - в Зеленограде. Сейчас на территории столичной ОЭЗ локализованы более 180 высокотехнологичных компаний.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.