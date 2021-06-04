Bloomberg: Apple работает над iPad Pro с беспроводной зарядкой и iPad Mini в новом дизайне

ТАСС, 4 июня. Компания Apple работает над новым планшетом iPad Pro и первым за шесть лет iPad Mini с новым дизайном. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg.

По данным его источников, алюминиевую заднюю панель в новом iPad Pro заменят на стеклянную. Это позволит использовать магнитную беспроводную зарядку. Выход нового планшета планируется в 2022 году.

У готовящегося к перевыпуску iPad Mini будет более узкая по сравнению с исходной версией рамка вокруг экрана. Компания также рассматривает возможность выпуска этого устройства без кнопки "Домой".

Кроме того, Apple работает над более тонкой версией своего бюджетного планшета iPad. Ее выход запланирован примерно на то же время, что и релиз iPad Mini - в конце этого года.

Еще одна технология, которая находится в компании на стадии разработки, - обратная зарядка. С ее помощью владельцы iPad смогут заряжать от планшетов другие устройства.

Основанная в 1976 году компания Apple производит смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире.