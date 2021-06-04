Катар подписал на ПМЭФ более 65 соглашений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Катар на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписал более 65 соглашений с Россией в различных секторах. Об этом сообщил в пятницу министр торговли и промышленности Катара Али бин Ахмед аль-Кувари на сессии ПМЭФ "Перезагрузка или "перегрузка"? Многостороннее сотрудничество на руинах глобализации: мнение бизнеса".

"Катар - крупнейшая страна, представленная в России с точки зрения инвестиций, - порядка $15 млрд. Мы подписали более 65 соглашений во время ПМЭФ, они касаются различных секторов - технологий, финансов, спорта, инфраструктуры, сельского хозяйства. Торговые отношения между Катаром и Россией развиваются. В 2020 году вырос наш объем торговли, несмотря на все сложности", - сказал катарский министр.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.