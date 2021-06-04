"Россети" будут привлекать заемные средства для электрификации БАМа и Транссиба

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Компания "Россети" намерена привлекать облигационные и кредитные займы для финансирования электрификации Восточного полигона, несмотря на то, будет ли принято решение о предоставлении компании средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщил журналистам в ходе Петербургского международного экономического форума глава "Россетей" Андрей Рюмин.

"ФНБ - да, мы запросили в районе 120 млрд рублей [на электрификацию Восточного полигона], но ответа у нас нет. Получим мы деньги ФНБ или не получим - точно не повлияет на реализацию проекта, то есть проект реализуется в любом случае. Финансироваться он в любом случае будет, будут привлекаться денежные средства - это облигационные займы, кредитные и так далее, но вопрос - в каком объеме. <...> Будем смотреть", - отметил он.

Модернизация БАМа и Транссиба - один из крупнейших инфраструктурных проектов в РФ. Его первый этап предусматривает увеличение в 2021 году провозной способности БАМа и Транссиба в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 144 млн тонн. Реализация второго этапа развития Восточного полигона позволит увеличить пропускную способность магистралей до 180 млн тонн в год до 2024 года.

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.